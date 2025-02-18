باسم سمرة يتعرض لإصابة في يده وهذه مستجدات حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري باسم سمرة، لإصابة في يده خلال تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، وكشف أن الإصابة نتج عنها جرح في يده، أدى إلى 10 غرز، وكتب باسم سمرة عبر حسابه": "الحمدلله على قضاء الله وقدره إصابة بسيطة أثناء تصوير مسلسل العتاولة جرح فى إيدى تسبب في 10 غرز ده للتوضيح للجمهور العزيز القلقان الحمد لله بخير وجت بسيطه شكرا لكل حد سأل واطمن عليا".



وقد أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "العتاولة"، البرومو الرسمي للجزء الثاني من العمل، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025، متضمناً مشاهد مثيرة تبرز أحداثاً من حرب وخيانة وسرقة كبرى.

يظهر باسم سمرة في البرومو بدوره عيسى الوزان، وهو ينجو من حادث سير بأعجوبة، بينما تلعب الفنانة فيفي عبده دوراً رئيسياً بشخصية تاجرة في سوق السمك.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة الممثلين أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة وفيفي عبده.