من داخل الجيم.. هبة نور تستعرض رشاقتها بالرياضة بجامبسوت ضيق

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة السورية هبة نور في أحدث إطلالاتها على الجمهور، عبر حسابها الخاص من داخل الصالة الرياضية، حيث كانت تستعرض رشاقتها و أنوثتها بالغضافة إلى ليونتها و قوتها في رفع الاثقال، وظهرت بجامبسون اسود ذيق من دون أكمام باللون الاسود، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت تألقت هبة نور، في حفل Joy Awards، وظهرت بفستان باللون الزهري، ذات تصميم خيالي بتفاصيل مبهرة، من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد، من دون أكمام سترابلس، وإعتمدت مكياجاً وتسريحة شعر مناسبين للإطلالة.
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