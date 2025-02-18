وفاة الشاعر الغنائي أمل الطائر

ميرنا وليد - بيروت - أقيمت منذ قليل صلاة جنازة الشاعر المصري الراحل أمل الطائر، في مسجد عباد الهادي بمنطقة كوبري القبة، وسط حضور أسرته وعدد من أصدقائه المقربين، وسوف يدفن الجثمان بمدافن العائلة في الشرقية.



في رصيد الشاعر الفني ما يزيد عن 1000 أغنية، إذ كان من أفضل كتّاب الأغاني، ومن بين الفنانين الذين غنوا من كلماته، الفنان المصري حكيم بأغنيات "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بيني وبينك الحق عليه، أبوسه".

كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفا وهبي، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفني، واديني قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.