ميرنا وليد - بيروت - أقيمت منذ قليل صلاة جنازة الشاعر المصري الراحل أمل الطائر، في مسجد عباد الهادي بمنطقة كوبري القبة، وسط حضور أسرته وعدد من أصدقائه المقربين، وسوف يدفن الجثمان بمدافن العائلة في الشرقية.
في رصيد الشاعر الفني ما يزيد عن 1000 أغنية، إذ كان من أفضل كتّاب الأغاني، ومن بين الفنانين الذين غنوا من كلماته، الفنان المصري حكيم بأغنيات "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بيني وبينك الحق عليه، أبوسه".
كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفا وهبي، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفني، واديني قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدي، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشاعر الغنائي أمل الطائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.