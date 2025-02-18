فيه أفخم وسائل الرفاهية.. قصر دريك في لوس أنجلوس معروض للبيع بمبلغ ضخم

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ميرنا وليد - بيروت - أدرج عقار النجم العالمي دريك الفخم في بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس، للبيع بسعر 88 مليون دولار، والذي كان مملوكًا من النجم روبي ويليامز، وهو متاح الآن للإيجار بسعر 250 ألف دولار شهريًا.
يقع القصر المصمم على الطراز التوسكاني، والذي تبلغ مساحته 25000 قدم مربع تقريبًا، على مساحة 20 فدانًا، ويضم 10 غرف نوم و22 حمامًا، وقبو نبيذ وصالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب، ومرآبًا يتسع لـ 11 سيارة.
تشمل وسائل الراحة الفاخرة مسبحًا مزينًا ببلاط الفسيفساء، وملعب تنس، ودار ضيافة، وجناحًا رئيسيًا كبيرًا، مع حمام ضخم على طراز الصالون.
يوفر العقار خصوصية لا مثيل لها، وله إطلالات خلابة على الوادي.
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