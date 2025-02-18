شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "اللى حصل فى جمصة" إلى النُّص.. ألغاز أحمد أمين فى مسلسلاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب النجم أحمد أمين، الألغاز فى أعماله الفنية، حيث يتساءل الجميع حتى الآن منذ عام 2023 "إيه اللى حصل فى جمصة"، فى مسلسل الصفارة ولم تتم الإجابة على السؤال حتى وقتنا هذا، وفى برومو مسلسله الجديد "النص" يطرح سؤال "تعرف ليه سمونى النُص" ليستمر فى المزيد من الألغاز فى المسلسلات، وهذه الكلمات تبقى محفوظة فى أذهان المشاهدين ويسترجعونها عند مشاهدة أحمد أمين على الشاشة.

أحمد أمين يعتمد فى مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وقدم أحمد أمين مسلسل الصفارة من 15 حلقة فى دراما رمضان 2023، وشارك فى بطولته طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.