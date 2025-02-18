شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها فيلم الجزيرة.. هكذا ظهر خط الصعيد فى السينما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز ساحل سليم بأسيوط مواجهة حاسمة في واحدة من أكبر المعارك الأمنية ضد الجريمة المنظمة، أسفرت عن مقتل ثمانية من العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة، كان يتزعمهم "محمد محسوب إبراهيم أحمد" الذى أطلق على نفسه اسم "خط الصعيد الجديد" وذلك بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات المتواصلة.

"خط الصعيد الجديد" لم يكن مجرد لقب فقط بل تناولته الأعمال الفنية في الدراما والسينما بأكثر من منظور وبقصص مختلفة، منها فيلم "الوحش" بطولة محمود المليجى وأنور وجدى، وسامية جمال، وإخراج صلاح أبو سيف، وسرد حكاية "خُط الصعيد" الذي أرهب وروع أهالي الصعيد في الأربعينيات من القرن الماضى

كذلك فيلم "الجزيرة" للنجم أحمد السقا بجزئيه الأول والثاني الذى تناول أحداثا قريبة للغاية من قصة ما حدث فى أسيوط، وقدم الفيلم إسقاطاً على عزت حنفى الذى بنى إمبراطوريته من استقطاب الهاربين من أحكام قضائية في جميع محافظات الصعيد، واستولى على مئات الأفدنة من الفلاحين وزرعها بالحشيش والبانجو كما كان حنفي يتاجر في السلاح، ودخلت الشرطة إلى الجزيرة واشتبكت معه حتى قبضت عليه.

كما قدم الزعيم عادل إمام، فيلم "احترس من الخط"، بشكل كوميدى، وتنكر فى شخصية الخط خلال الأحداث حتى يستطيع الوصول إلى العديد من الأمور الخاصة بابنة عمه من أجل الزواج منها وجسدت دورها الفنانة لبلبة.

وفى مسلسل مملكة الجبل، للنجم عمرو سعد، دارت أحداث المسلسل فى صعيد مصر، حيث تعيش مجموعة من العائلات بقانون العرف والتقاليد، بدون ذكر لهم فى أى سجلات رسمية، ومع زيادة العدد وقلة إنتاج الأرض الزراعية، وقع خلاف حاد بين العائلات، ودارت بينهم حروب بالأسلحة.