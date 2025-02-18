شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أصالة يكشف عودة أغنية 60 دقيقة حياة على يوتيوب بعد إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنس نصرى شقيق الفنانة أصالة عن عودة أغنيتها "60 دقيقة حياة" من جديد على "يوتيوب"، بعد إيقافها خلال الأسابيع الماضية من قبل منتجها طارق العريان.

ونشر أنس نصرى صور تجمعه بشقيقته أصالة عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "مبروك علينا عودة 60 دقيقه حياة بعد أسابيع من الغياب القسرى وانتصار الفن على العرقلة والتحديات، مبروك عودة 60 دقيقه حياة إلى منصة يوتيوب، هذا العمل جزء من تاريخ صنعناه أنا وأختى أصالة الصوت العظيم الذى لا يقبل التشكيك".

يذكر أن أغنية "60 دقيقة حياة" كانت من ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم للفنانة أصالة وظهر للنور منذ تسع سنوات وضم عشر أغنيات من بينها "ملهمته الوحيدة" و"خانات الذكريات"، وحققت الأغنية الرئيسية أكثر من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكان الألبوم نفسه من إنتاج طارق العريان.

وبعد تداول أخبار حذف الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال طارق العريان في بيان من مكتبه الإعلامي إن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو "منصة يوتيوب" التي أثبتت أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، بعد تقديمه أوراق رسمية تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائيا من حساب الفنانة.

وأضاف العريان أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع من بينها الأغنية مثار الجدل مع أصالة، وذلك بشكل ودي مع الجهات والفنانين المعنيين ولكن بدون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.