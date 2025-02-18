شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الشاعر الراحل أمل الطائر ودفنه بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة الشاعر الراحل أمل الطائر بمسجد عباد الهادى بمنطقة كوبرى القبة وسط عدد من أسرته وأقاربه وأصدقائه المقربين، وسوف يدفن الجثمان فى الشرقية بمدافن العائلة.

وكشفت منال النبوى زوجة الشاعر أمل الطائر، لـ"الخليج 365"، أن الراحل أوصى بعدم إقامة عزاء له على أن يقتصر تقديم التعازى أمام المقابر بمدينة منيا القمح، مشيرة إلى أن زوجها الراحل أوصاها أيضاً بأن تؤكد على أصدقائه وأحبابه ألا يحزنوا عليه وإنما يدعون له، موجهة الشكر لكل من كان سندا لزوجها وقت مرضة وطلبت الدعاء له.

وأكدت زوجة أمل الطائر أنه كان يكن كل حب وتقدير لـ5 من أصدقائه، كانوا يساندونه وقت مرضه ولم يقصروا معه في مقدمتهم صديقه المقرب خالد حسان ثم الفنان حكيم والذى كان يعتبره أخا وصديقا ومقربا من قلبه، ثم الفنانة هدى التى كانت تسأل عليه وتزوره بصفة دائمة، وأيضاً الملحنة حنين غسال والفنان حسن إش إش.

وتابعت زوجة الشاعر الراحل أن هناك عددا آخر من أصدقائه كانوا دائمى السؤال عنه، على رأسهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الشاعر فوزى إبراهيم من جمعية المؤلفين والملحنين، الملحن شريف حمدان، الفنان عصام كاريكا، الموزع تامر صقر، والشاعر جمال بخيت، والملحن منير الوسيمى، وأصدقاىه سيد جابر وعمر الجبيلي.

رحل الشاعر أمل الطائر عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض، وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخى وحبيبى وصديقي الشاعر أمل الطائر فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

الشاعر الراحل أمل الطائر ترك إرثا فنيا يزيد عن 1000 أغنية، حيث كان من رواد كتابة الأغنية وكلمة السر فى صناعة العديد من نجوم الغناء، ومنهم النجم حكيم الذى غنى من كلماته "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بينى وبينك الحق عليه، أبوسه" وغيرها من الأغانى.

كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفنى، وادينى قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.