شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة وراء شائعة خطوبة نبيلة عبيد من منتج سعودى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية جدلاً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، بعد تداول فيديو أثناء حضورها إحدى الفعاليات الفنية، حيث ظهرت تجلس بجوار المنتج السعودى خالد راجح الذى أهدى نبيلة عبيد سلسلة من الألماس مكتوب عليها "جذوة"، وبعدها خرجت التوقعات حول خطوبة الفنانة الكبيرة من المنتج السعودى.

بعد انتشار شائعات خطوبة الفنانة نبيلة عبيد من المنتج السعودى تبين أن الفعالية التى حضرتها نبيلة بصحبة خالد راجح أقيمت من أجل اختيار الموهوبين المتقدمين للمشاركة فى مسلسل سعودى مصرى مشترك يحمل اسم "جذوة" مقرر تصويره خلال شهر مارس المقبل فى المملكة العربية السعودية، وحضر الفعالية الفنان عبد العزيز مخيون، الفنانة سحر رامى، مصمم الأزياء هانى البحيرى، المخرج خالد الحجر والفنانة مادلين طبر.

حقيقة خطوبة نبيلة عبيد من منتج سعودى

وتبين أيضاً من الفيديو المتداول أن السلسة التي أعطاها المنتج خالد راجح ما هي إلا من أجل مشاهدتها ومصممة من أجل المسلسل لذلك تم كتابة "جذوة" عليها حيث ظهر راجح يعطيها لباقى الفنانين الحاضرين في الفعالية من أجل رؤيتها، كما تضمنت الفعالية تجربة أداء للوجوه الجديدة أمام لجنة تحكيم سوف يعلن عنها لاحقاً، ومنحت الشركة حق التصويت للصحفيين والإعلاميين لاختيار المواهب الشابة.

وأقيمت الفعالية بالتعاون مع MBC بهدف اختيار مجموعة من الموهوبين في مجال التمثيل من الجنسين، وإرسالهم لدراسة التمثيل في مصر، إلى منح فرصة للمواهب الشابة من الجنسين للتنافس في مجال التمثيل، وذلك بهدف اكتشاف جيل جديد من الممثلين المبدعين.

آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية

نبيلة عبيد قدمت آخر أعمالها الفنية، مسلسل سكر زيادة الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020، العمل مأخوذ من فورمات أمريكى وجمعها بالفنانة نادية الجندى وشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور،ومن إخراج وائل إحسان.



نبيلة عبيد



نبيلة عبيد والمنتج خالد راجح



نبيلة عبيد من فعالية اختيار المواهب لمسلسل جذوة