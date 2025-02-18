الكشف عن برومو برنامج محمد رمضان: استنوا الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:19 مساءً - شوقت قناة "DMC" كل جمهورها ومتابعيها ومحبي النجم محمد رمضان لبرنامجه الجديد، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الفضيل؛ وذلك من خلال فيديو على الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

برومو برنامج محمد رمضان

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روجت قناة "DMC" من خلال مقطع فيديو قصير بحسابها الرسمي على "إنستغرام" لبرنامج الفنان محمد رمضان، حيث ظهر في الفيديو وهو فيه مؤتمر صحفي وأمامه العديد من الميكرفونات، وردد جملة واحدة وهي: "رمضان في رمضان"، وعلقت الصفحة على الفيديو قائلة: "باختصار شديد استنوا الجديد.. مدفع رمضان على dmc.. بوم".

وجاء هذا الفيديو بعدما نشر حساب القناة على إنستغرام بوستر لبرنامج مدفع رمضان؛ واكتفوا فيها بكتابة "الليلة الساعة 12"، والاكتفاء بعمل منشن لاسم الفنان محمد رمضان.

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محمد رمضان يوضح أمرًا بشأن مدفع رمضان

وكان الفنانقد شارك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ مقطع فيديو، أوضح من خلال حقيقة الجدل المثار حول طبيعه وفكرة برنامجه الرمضاني "مدفع رمضان"، حيث قال: "الحاجة الوحيدة اللي صح عن موضوع مدفع رمضان أنه بعد أذان المغرب على قناة دي ام سي".

وأكمل رمضان: "أي حاجة تاني سمعتوها أو قمتم بقرائتها مش صح، كل الأخبار اللي أنا قريتها ولا ليها علاقة بالموضوع والفكرة، وأي حد يقولك حاجة غير كدة قوله باختصار شديد مدفع رمضان حديد".

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يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد أثار خلال الأيام الماضية فضول جمهوره ومحبيه حول تواجده في الموسم الرمضاني المقبل على الرغم من ابتعاده عن الدراما الرمضانية، وذلك من خلال برنامج "مدفع رمضان".

تصدر هذا الأمر ترند مؤشرات البحث وبدأ الجميع يتساءل حول طبيعة البرنامج، ورد محمد رمضان على هذه التساؤلات من خلال مقطع مصور نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "ناس كتير كاتبة إيه هو مدفع رمضان، وهو حقيقة ولا لأ، هو حقيقة، عارف إنه هيفرح حبايبي وهيزعل ناس وهيخوف ناس تانية، بعد أذان المغرب على قناة DMC، يخلص الأذان هتلاقي مدفع رمضان على طول"، وأنهى كلامه عن البرنامج قائلاً: "مدفع رمضان باختصار شديد دراما من نوع جديد، ثقة في الله نجاح".

يشار إلى أن محمد رمضان اتخذ هذا القرار بعدما أعلن غيابه عن الموسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، وشارك في بطولته كل من زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال محمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنانتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان:، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

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