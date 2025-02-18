نيكول سابا تحذر متابعيها من هؤلاء النجوم بمسلسل وتقابل حبيب: ماذا يخبئون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:19 مساءً - بدأ العد التنازلي للماراثون الدرامي الرمضاني لهذا العام، ومعه قرر عدد من النجوم الترويج لأعمالهم التي تُعرض خلال هذا الموسم، ومن بينهم النجمة اللبنانية نيكول سابا، التي شاركت متابعيها صوراً جديدة من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب" وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، والتي ظهرت من خلالها برفقة أبطال العمل من بينهم أنوشكا، خالد سليم، وصلاح عبد الله.

كيف ظهرت نيكول سابا في كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"؟

كشف التعليق الذي أرفقته "" بالصور التي نشرتها، على أن النجوم الذين ظهروا برفقتها يخبئون من ورائهم مصائب عدة، وذلك على عكس ملامح وجوههم الهادئة والتي تخدع من يراهم، حيث كتبت: "الناس الحلوة دي وراها بلاوي..ربنا يستر".

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.

https://www.instagram.com/p/DGLSHolC9Tu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGLSHolC9Tu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGLSHolC9Tu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة.. رزان جمال لـ"الخليج 365": نور في مسلسل "القدر" غيرت حياتي

تفاصيل ميني ألبوم نيكول سابا

تعاقدت الفنانةعلى تقديم "ميني ألبوم" جديد تطلقه خلال الفترة القادمة عبر موقع الـ"يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى المختلفة، بعد سلسلة من الأغاني التي أطلقتها على طريقة "السينجل" خلال الفترة الماضية، ويضم الميني ألبوم 4 أغانٍ جديدة، منها أغنية جديدة تُطلقها على طريقة الدويتو بمشاركة أحد النجوم المصريين، سيعُلن عن اسمه قريباً.

الميني ألبوم الذي تستعد له نيكول سابا من إنتاج المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، ومن المقرر إطلاق أول أغنية فيه خلال موسم عيد الفطر القادم، واتفقت نيكول على تصوير فيديو كليب من الأغاني الجديدة على طريقة الفيديو كليب ستبدأ تصويره قريباً وسيُطلق بالتزامن مع إطلاق أغاني الميني ألبوم، ومن المقرر أن يحتوي الألبوم على العديد من المفاجآت على مستوى الأغاني.

https://www.instagram.com/p/DF5QIdDC_sW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF5QIdDC_sW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF5QIdDC_sW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أن نيكول سابا قدمت خلال موسم صيف 2024 أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان "الكات كاتي" من كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع أماديو، وتم تصويرها فيديو كليب في أجواء الشاطئ والمصيف على البحر، والثانية "الباب يفوّت جمل" من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، وتوزيع رقمي فيرال ويف.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».