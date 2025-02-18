وفاة الشاعر الغنائي أمل الطائر بعد صراع مع المرض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:19 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم الشاعر الغنائي أمل الطائر عن عمرٍ ناهز 66 عاماً، وأثار هذا الخبر حالة كبيرة من الحزن بين جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني.

رحيل أمل الطائر

أعلن خبر رحيل أمل الطائر ، الشاعر صلاح عطية وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مشاركة قال فيها: "البقاء لله حبيبى وأبويا وأستاذنا وكبيرنا الشاعر الكبير العظيم أمل الطائر الله يرحمك يا أطيب قلب، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد أمام مستشفى البكري العام الدفنه في الشرقية والعزاء أمام المقبرة".

وكان الشاعر أمل الطائر قد تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، أصيب بجلطات في المخ، كما عانى من مشكلات في سيولة الدم، وخضع لجراحة في قدمه نتيجة إصابته بمرض السكري.

من هو أمل الطائر؟

أمل الطائر مواليد عام 1959، بدأ مشواره الفني عام 1982 مع أول ألبومات الفنان الراحل حسن الأسمر، وقدم العديد من الأغنيات لنجوم الأغنية الشعبية.

ولعل أبرز أعماله كانت مع الفنان حكيم حيث قدم معه عدد من أنجح أغانيه منها "نار"، "أفرض مثلاً"، و"السلام عليكم"، وغنى عبد الباسط حمودة من كلماته "أنا مش عارفني"، "أديني قلبك وخد قلبي"، كما كتب واحدة من أشهر الأغاني التي قدمها الفنان محمد هنيدي في أفلامه أغنية "أبويا عايز يتجوزني" التي قدمها في فيلم "يا أنا يا خالتي".

تعاون أمل الطائر خلال مشواره الفني الذي بدأه منذ أكثر من 30 عام مع عدد كبير من النجوم لعل أبرزهم محرم فؤاد، هاني شاكر، أنغام، هيفاء وهبي، حمادة هلال وغيرهم.

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