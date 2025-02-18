مايكل بي جوردان يتحدث عن سلسلة Blade بعد تأخر طرحها

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من الصعوبات التي واجهتها Marvel مؤخرًا، فإن النجم العالمي مايكل بي جوردان متفائل بشأن مستقبل الستوديو.
وفي مقابلة جديدة له، قال نجم Black Panther: "إن Marvel تقوم بعمل رائع. سوف يستعيدون مجدهم".
وأعرب جوردان عن حماسه لسلسلة Blade، واصفًا إياها بـ"كل شيء"، ويأمل أن تحصل Marvel على إعادة التشغيل التي طال انتظارها، وأضاف: "أريد مشاهدة فيلم "Blade"، هل تعرف ما أقول؟ كان امتياز "Blade" هو كل شيء".
وعلى الرغم من التأخير الذي أصاب المشروع، تصر Marvel على أنه لا يزال قيد العمل، ما يجعل المعجبين متشوقين للحصول على التحديثات.
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