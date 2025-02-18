بالفضي اللامع.. كيم كارداشيان تستعرض رشاقتها بفستان ضيق خيالي من توقيع Balenciaga

ميرنا وليد - بيروت - تألقت النجمة العالمية كيم كارداشيان، في أحدث إطلالاتها على متابعيها عبر حسابها الخاص، من خلال مجموعة صور من مشاركتها في الذكرى الخمسين لبرنامج SNL، وظهرت كيم في الصور، بفستان طويل وضيق باللون الفضي اللامع، من دون أكمام، من توقيع Balenciaga، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وكانت قد تحدثت كيم كارداشيان، في حلقة The Kardashians التي عرضت عرضت مؤخراً، عن معاناتها لتبدو بخصر نحيف للغاية بشكل دائم، كاشفة أنها ترتدي مشد "كورسيه" ضيقاً للغاية ومؤلماً طوال الوقت.

وتحدثت كيم عن إطلالتها بفستان معدني ضيق، من تصميم جون جاليانو في حفل Met Gala، وبخصر نحيل للغاية، مؤكدة أنها إرتدت مشد ضيقاً من المعدن ومشدوداً للغاية على جسمها.

كما شاركت الجمهور صوراً أظهرت علامات المشد على جسمها، وقالت إنه كان مؤلماً بشكل لا يصدق، وكان سيتسبب في اختناقها فقط من أجل الظهور بخصر نحيل. لم تشعر بهذا القدر من الألم من قبل.



