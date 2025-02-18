هذا ما تحمله سارة أبي كنعان في حقيبتها أينما ذهبت

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه وهي تحضر حقيبة يدها للخروج من البيت، وتضع كل المستلزمات التي تحتاجها، ولا تغادر المنزل من دونها.



وعلقت سارة أبي كنعان على المنشور بخفة دمها المعتادة، وكتبت: "حقيبة يدي لا حدود لها".

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الفيديو، معبرين عن إعجابهم الدائم بها.

وكانت سارة أبي كنعان قد أشعلت حماس متابعيها لأحدث أعمالها، وهو مسلسل "الشرنقة"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، ونشرت التيزر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الخاص، وعلقت قائلة: "وامانة يا “دنيا” امانة، تاخدينا للفرحة امانة".