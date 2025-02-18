ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة لطيفة التونسية الترند في الساعات الأخيرة، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول إنجاب الأولاد.

وأكدت لطيفة التونسية في إحدى المقابلات التلفزيونية، أن قرار عدم إنجابها الأطفال، هو قرار شخصي ولا عودة عنه، وأكدت أنها تدرك جيداً فكرة أنها لا تريد أن تصبح أماً، وأن هذا القرار جاء نتيجة شعورها أن مسؤولية الأمومة أكبر منها.

وأضافت: "أنا سعيدة جداً بقرار عدم الإنجاب ولحد الأن مش ندمانة وفرحانة، والبنون بالنسبالي مسؤولية كبيرة وأنا مش قدها، وكنت بكون نفسي كفنانة"، وأوضحت أنها تعامل أبناء أشقائها وكأنهم أولادها.

كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة التونسية تثير الجدل بتصريحها الأخير: "فضلت إنجاب الأغنيات على إنجاب الأولاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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