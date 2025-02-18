أوزجان دينيز يصاب بنوبة قلبية.. وزوجته تتوعّد عائلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع استمرار مشاكله العائلية، أفادت الصحف التركية عن تعرّض النجم أوزجان دينيز لنوبة قلبية في موقع تصوير مسلسل “البراعم الحمراء”، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

ونقلت الصحافية التركية بيرسين ألتونش الخبر في منشور عبر حسابها في “إنستغرام”، حيث كتبت: “لا تزال الخلافات العائلية بين أوزجان دينيز وعائلته تتفاقم، إذ شهد موقع تصوير مسلسل “البراعم الحمراء” حادثة صادمة بعد أن تعرّض دينيز لأزمة قلبية مفاجئة”.

وأضافت: “أثناء وجوده في موقع التصوير، شاهد دينيز مقابلة والدته وتأثر بشدة، خاصة أنه يعاني منذ فترة طويلة من الضغوط العائلية، لدرجة أنه فكر في ترك المسلسل في بداية الموسم خوفاً من تأثير هذه المشاكل في العمل. لكن الأمر ازداد سوءاً عندما شعر بالإعياء أثناء التصوير، ما أدى إلى إيقاف التصوير فوراً”.

ويبدو أن النجم التركي لم يتمكن من تحمل الضغوط النفسية والجسدية بسبب خلافه مع والدته وشقيقه إيركان دينيز فوقع أثناء التصوير، الذي توقّف فوراً، وقرر صنّاع العمل تعليق كل الأنشطة بسبب الحالة الصحية لأوزجان، وتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى حيث خضع لعملية قسطرة طارئة، ومن المقرر أن يخضع لتركيب دعامة في الأيام المقبلة.

وعلى الأثر، عبّرت زوجته سمر دادغار عن استيائها الشديد من تصرفات عائلة زوجها، وكتبت في رسالة نشرتها عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام” قائلة: “لم تنتهِ عداوتكم ولم تتوقف مكائدكم… إذا أصابه أيّ مكروه، سأجعل العالم ينهار فوق رؤوسكم. أنا في طريقي إلى المستشفى، لا أستطيع التنفّس، وإذا حدث له شيء، سأحرقكم جميعاً في نار جهنم وسأكشف الحقائق حول المكائد التي تعرّض لها أوزجان على مدار سنوات، العدالة ستتحقق قريباً”.

وكانت والدة أوزجان، قدرية دينيز، قد أدلت بتصريحات صحافية كشفت فيها عن خلافات العائلة ومشاكل أوزجان وشقيقه الذي كان يتولى إدارة أعماله، والتي بدأت عندما قرر أوزجان إنهاء تعاونه معه، ما أدى إلى نزاع مالي بينهما.