روجينا تكشف مفاجآت “حسبة عمري” في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة روجينا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة من كواليس مسلسلها “حسبة عمري” الذي تخوض به السباق الدرامي الرمضاني، كشفت من خلالها تفاصيل جديدة عن شخصيتها في المسلسل.

وتضمنت الصورة التي نشرتها روجينا لمحة عن أسرتها في المسلسل، حيث علّقت عليها بالقول: “عائلة هند وفاروق… مسلسل “حسبة عمري”، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك مدد يا رب مدد بلا عدد”.

وظهر في الصورة عدد من النجوم الذين يجسدون أفراد العائلة، وهم، عمرو عبد الجليل، علي الطيب، نور إيهاب، نادين، عمر رزيق، ونور قدري.

ومن خلال الصورة التي نشرتها روجينا، ظهرت العائلة في حفل زفاف نور إيهاب، ما يشير الى بعض الأحداث المهمة في المسلسل، وهذه التفاصيل أثارت فضول الجمهور لمعرفة تطورات الحكاية وعلاقات الشخصيات في العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “هند” التي تجسّدها روجينا، وهي سيدة تواجه خلافات زوجية تنتهي بالانفصال عن زوجها بعد 20 عاماً من الزواج.

في البداية، تقرر “هند” المطالبة بحقها في “الكد والسعاية”، مما يؤدي الى صراع طويل على ممتلكات الزوج بعد الطلاق.

وتشارك روجينا في بطولة المسلسل مع نخبة من النجوم، بينهم: سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

“حسبة عمري” مكوّن من 15 حلقة، ويجمع بين الدراما والكوميديا، حيث تواجه البطلة تحديات كثيرة في حياتها، إذ تمزج الأحداث بين الصراع العائلي والمواقف الطريفة التي تضفي على المسلسل طابعاً خاصاً.