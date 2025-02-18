“إيلون مصر”.. رامز جلال يفاجئ الجمهور باسم برنامجه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان رامز جلال عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” اسم برنامج المقالب الجديد الذي يعود به للمنافسة الرمضانية والذي يحمل عنوان “رامز إيلون مصر”.

ونشر رامز، البوستر الرسمي للبرنامج وعلق عليه بقوله: “بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين”.

كان العديد من التكهنات قد دارت خلال الأيام الماضية عن تفاصيل البرنامج حيث أكدت مصادر صحافية أن رامز اتخذ من الفنانة نوال الزغبي ستاراً لجذب النجوم الى البرنامج، حيث ستعمل على خداع الضيوف وإيهامهم بأنهم سوف يكونون أعضاء في لجنة تحكيم، وأن تصوير المقلب سيتمّ في مدينة الرياض.

وتردّدت أخبار كثيرة عن أسماء ضيوف برنامج رامز لهذا العام، ومنهم: هنا الزاهد، فيفي عبده، زينة، محمود حافظ، المخرج محمد سامي، مصطفى أبوسريع، محمد هنيدي، دونجا، زيزو، بن شرقي، مصطفى غريب، ونور النبوي.

كان رامز جلال قد قدّم في موسم رمضان الماضي برنامج “رامز جاب من الآخر” والذي شارك فيه عدد كبير من النجوم وأُثير بسببه العديد من الأزمات التي لا تزال مستمرة الى اليوم، وأشهرها أزمته مع سمية الخشاب التي أقامت ضده دعوى قضائية ما زالت منظورة في المحاكم.