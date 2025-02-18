ياسر جلال يردّ بحسم على جدل تكاليف المسلسلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء مع الإعلامي الإماراتي حامد رعاب، على هامش إعلان الخريطة الرمضانية الجديدة على قناة أبو ظبي رد الفنان ياسر جلال، على جدل ارتفاع تكاليف الأعمال الدرامية وهل مردود إيراداتها يغطي تلك التكاليف من عدمه؟.

قال ياسر خلال اللقاء: إن صناعة السينما المصرية والعربية على الرغم من التحديات التي تواجهها من حيث التكاليف الكبيرة، إلا أنها تظل مصدرًا مهما للربح والنمو”.

أضاف: “صناعة السينما المصرية والعربية على قد ما بتدفع على قد ما بتكسب.. الناس دائمًا تقول إننا كلفنا الصناعة كتير، لكن الأفلام بتتعرض في السينما وبتتباع للمحطات والمنصات، فالصناعة بتكسب، وهي حاجة مهمة جدًا في العالم العربي”.

تابع ياسر جلال أن القطاع السينمائي يواصل تحقيق النجاحات، خاصة في ظل النمو المتزايد في عدد منصات البث الرقمي واهتمام الجماهير العربية بالأعمال السينمائية، موضحاً أن القطاع السينمائي يشهد تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ تزداد فرص توزيع الأعمال السينمائية عبر منصات البث الرقمي والتلفزيوني، مما يوفر فرصًا أكبر لتحقيق الإيرادات والوصول الى جمهور أوسع.

وأشار الى أن هذه المنصات أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة السينما، حيث تتيح لها الفرصة لتحقيق الربح عبر قنوات مختلفة.

كما تحدث ياسر جلال عن تأثير هذه التطورات في صناعة السينما على المشهد الفني بشكل عام، وأشار الى أهمية دعم صناعة السينما في مصر والعالم العربي للحفاظ على مكانتها وتعزيز نموها مستقبلًا.

يُذكر أن ياسر جلال يشارك في السباق الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل “جودر”، حيث عرض الجزء الأول في رمضان الماضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.