شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة وأقارب أمل الطائر ينتظرون أمام المستشفى لتشييع جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر أسرة وأقارب الشاعر أمل الطائر أمام مستشفى البكرى العام للمشاركة فى تشييع جنازة الراحل، بعد قليل، من المسجد المقابل للمستشفى، ومن ثم التحرك بالجثمان إلى محافظة الشرقية لدفنه فى مقابر العائلة هناك.

رحل الشاعر أمل الطائر عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وحرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون أخى وحبيبى وصديقي الشاعر أمل الطائر فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".

الشاعر الراحل أمل الطائر ترك إرثا فنيا يزيد عن 1000 أغنية، حيث كان من رواد كتابة الأغنية وكلمة السر فى صناعة العديد من نجوم الغناء، ومنهم النجم حكيم الذى غنى من كلماته "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بينى وبينك الحق عليه، أبوسه" وغيرها من الأغانى.

كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفنى، وادينى قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.



اسرة واقارب امل الطائر فى انتظار تشييع جنازة الراحل



اسرة واقارب امل الطائر فى انتظار تشييع جنازة الراحل



اسرة واقارب امل الطائر فى انتظار تشييع جنازة الراحل