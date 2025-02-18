شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم السمان يحتفل بخطوبته: لقد منَ الله علينا بالونس والسكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان إبراهيم السمان، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، ونشر فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الفيديو قائلا:" لقد من الله علينا بالونس والسكن الحمد لله الذي بكرمه تؤلف قلوب العباد وبنعمته تتم الصالحات، الخيرة فيما اختاره الله وأنتي بداية هذا الخير وختامه".

كما هنأه عدد من أصدقائه ومتابعيه، بعد ما نشر الفيديو على إنستجرام، متمنين له حياة سعيدة، وكتب له صديقه الممثل حسن عيد، قائلا:"ألف مبروك اخويا وعشرة عمرى ما شاء الله الله اكبر ربنا يحفظكم ويسعدكم ويتمملكم على خير ويرزقكم بالذرية الصالحة يارب".

يذكر أن الفنان إبراهيم السمان شارك فى السباق الرمضانى الماضى 2024 خلال مسلسلين هما حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولى، كارولين عزمى، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

كما شارك أيضا فى مسلسل بيت الرفاعي بجانب الفنان أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد فؤاد سليم وصفاء الطوخى وأحمد رزق ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.



