شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ أوبرى بلازا بعد وفاة زوجها يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية أوبرى بلازا لأول مرة منذ وفاة زوجها جيف باينا فى يناير الماضى، حيث حضرت بلازا، البالغة من العمر 40 عامًا، حدث SNL50: The Anniversary Special فى مدينة نيويورك يوم الأحد، حيث قدمت الضيفتان الموسيقيتان مايلى سايروس وبريتانى هوارد.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع People، لم تظهر بلازا على السجادة الحمراء التى سبقت الحدث، وارتدت بنطالًا رسميًا أسود وسترة سوداء مع قميص بسيط تحته.



أوبري بلازا

وذلك بعدما حذفت النجمة العالمية أوبرى بلازا حسابها على إنستجرام بعد تأكيد شرطة لوس أنجلوس أن سبب وفاة المخرج العالمى جيف باينا هو الانتحار، حيث تم العثور على باينا، الذى اشتهر بإخراج أفلام مستقلة مثل Life After Beth وThe Little Hours، والتى قامت زوجته ببطولتها، ميتًا فى منزل فى لوس أنجلوس فى 3 يناير الماضى.

لم تتم مشاركة سبب الوفاة فى ذلك الوقت لـ باينا البالغ من العمر 47 عامًا، لكن الطبيب الشرعى أكد بعد ذلك أنه توفى منتحرًا، وفقًا لقناة سكاى نيوز، وقال الطبيب الشرعى أيضًا إن جثته سيتم تسليمها الآن لعائلته.

بدأ باينا وبلازا علاقتهما فى عام 2011 وتزوجا فى عام 2020، قبل الإعلان عن ذلك للجمهور في العام التالي.

تشمل الاعتمادات الإخراجية الأخرى لباينا فيلم Horse Girl، وهو دراما نفسية عام 2020، وفيلم Spin Me Round، وهو فيلم كوميدى أسود عام 2022 كان من المقرر أن يكون آخر أفلامه، لعبت أليسون بري الدور الرئيسي في كلا الفيلمين.

تخرج باينا فى مدرسة السينما في جامعة نيويورك وبدأ كمساعد إنتاج لمخرج فيلم Forrest Gump روبرت زيميكس، ثم بدأ العمل جنبًا إلى جنب مع ديفيد أو. راسل، الذي شارك معه في كتابة الكوميديا السوداء المستقلة I Heart Huckabees في عام 2004، مما أكسبه أول نجاح كبير له.