نيقولا معوض يحاول السيطرة على ياسمين صبري في البرومو التشويقي لمسلسل الأميرة - ظل حيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:54 صباحاً - أطلقت قناة أبوظبي الإعلان التشويقي لمسلسل الأميرة (ظل حيطة)، حيث كشف الإعلان عن محاولة نيقولا معوض للسيطرة على الشخصية التي تقوم بها ياسمين صبري، حيث يوهمها بأن ما تراه ليس حقيقيًا أو ليس ما حدث فعلًا، من أجل أن يصيبها بجنون الريبة.

مسلسل "الأميرة - ظل حيطة"

مكون من 15 حلقة، بطولة، هالة فاخر، وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، وهند عبد الحليم، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، و تشهد أحداثقصة حب كبيرة تجمع ياسمين صبري التي تجسد دور "زينب" مع نيقولا معوض الذي يلعب دور "أسامة" ويتزوجها رغم كل محاولاتها للرفض، وتمسكها بمستقبلها وعملها، إلا أنه يقنعها في النهاية، ولكن بعد الزواج تكتشف أن زوجها نرجسي مريض بحب التملك والعظمة، وتظهر خيانته لها فتتغير حياة زينب تماماً وتتحول علاقتها مع أسامة من الحب إلى العداوة.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا على قناة أبوظبي، في النصف الأول من رمضان، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

يمكنكم قراءة...إليكم أبرز نجوم أغاني تترات المسلسلات المصرية برمضان 2025

أحدث الأعمال الفنية لـ نيقولا معوض

مؤخرًا كانقد شارك بالغناء باللغة التركية للمرة الأولى في فيديو كليب يحمل اسم Uykuma Bir Kala (Just Before I Fall Asleep) بالتعاون مع النجمة التركية أيلين ييليز، كما انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" الذي يقوم ببطولته بالمشاركة مع مرام علي، ويحكي المسلسل قصة امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.

نيقولا شارك في الموسم الرمضاني 2024 في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر والعالم عمر الخيام، كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل دولي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»