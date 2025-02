الكشف عن سبب وفاة الممثلة الكورية كيم ساي رون بعد العثور عليها ميتة في عمر الـ24 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:54 صباحاً - ضجت المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الممثلة الكورية كيم ساي رون في عمر الـ 24 عاماً، حيث تم العثور عليها ميتة في منزلها في سيونغسو دونغ، كوريا الجنوبية، يوم الأحد 16 من فبراير، دون الكشف عن سبب الوفاة. وبعد تحريات الشرطة تم الكشف عن سبب الوفاة.

الكشف عن سبب وفاة كيم ساي رون

كشفت تحقيقات الشرطة بعد العثور على الممثلة الكورية كيم ساي رون ميتة، أن سبب الوفاة هو الانتحار وفقاً للعديد من الصحف نقلاً عن سلطات إنفاذ القانون، وعدم الاشتباه في أي جريمة تعرضت لها الممثلة. قالت الشرطة في تصريحٍ صحفي: "نعتقد أنها اتخذت خياراً متطرفاً ونخطط للتعامل معه على أنه انتحار".

وقد أُقيمت جنازة ساي رون يوم أمس 17 من فبراير في قاعة جنازات مركز سيول أسان الطبي، وتقدم شقيقاها الأصغر، الممثلان كيم أرون وكيم يي رون، المعزين الرئيسيين التي جمعت أفراد الأسرة والأصدقاء ومجتمع الترفيه لتوديعها.

نبذة عن كيم ساي رون

كيم ساي رون هي ممثلة كورية جنوبية شهيرة ظهرت لأول مرة في سن التاسعة، بدور يتيمة تُدعى جينهي في دراما عام 2009 A Brand New Life، الذي نالت عنه استحساناً دولياً، والذي أهَّلها لحضور مهرجان كان السينمائي عندما عُرض الفيلم في عرض خاص؛ لتصبح أصغر ممثلة تتم دعوتها إلى المهرجان.

كما اشتهرت بفيلم الإثارة والحركة The Man from Nowhere، الذي رسخ مكانتها بوصفها نجمة صاعدة، والذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة جديدة في حفل توزيع جوائز السينما الكورية الثامن.

تشمل بعض الأدوار الأخرى التي لا تُنسى للممثلة الراحلة The Neighbor "2012"، A Girl at My Door "2014"، والمسلسل الدرامي Mirror of the Witch، والذي تم بثه لأول مرة لمدة 20 حلقة بدءاً من عام 2016.

ابتعدت كيم عن مسيرتها التمثيلية بعد أن تم القبض عليها وهي تقود تحت تأثير الممنوعات في مايو 2022، حيث اصطدمت سيارتها بحاجز وأشجار ومحول في أثناء الحادث في جنوب سيول؛ ما تسبب في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في المنطقة. وعلى الرغم من أنها حاولت استئناف مسيرتها المهنية والعودة إلى الأضواء من خلال بطولة مسرحية، Dongchimi، لكنها قُوبلت بردود فعل عنيفة وقيل إنها انسحبت بسبب مشاكل صحية.

