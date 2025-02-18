رزان جمّال لـ"الخليج 365": نور في مسلسل "القدر" غيرت حياتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:54 صباحاً - استطاعت أن تصل إلى قلوب متابعي مسلسل "القدر" الذين تعاطفوا معها بعد تعرضها لأحداث صعبة غيرت حياتها بصورة كبيرة، إنها النجمة رزان جمّال التي لفتت الأنظار إليها بشخصية "نور" التي قدمتها خلال أحداث مسلسل "القدر" بصدق ومشاعر فياضة، وعن الشخصية وكواليس المسلسل، أجرت كاميرا "الخليج 365" مقابلة معها للحديث عن كل هذه الأمور.

مشاعر صادقة

الابتعاد عن الواقع

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تجربة غير مألوفة

مشهد المواجهة

تعاون جديد بعد 10 سنوات

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هدايا القدر

في بداية حديثها عبَّرت النجمة رزان جمّال، عن سعادتها بتعاطف الجمهور مع شخصية ""، خاصةً أن هدفها وقت التحضير لها هي تقديمها بطريقة بها الكثير من المشاعر الصادقة رغم صعوبة ذلك الأمر لكونها تطلبت الكثير منها، ولكنها في نفس الوقت شعرت بـ أريحية شديدة تجاه مشاعر هذه الشخصية، ولعل سبب ذلك هو أن جميع مشاعرها من بكاء وحزن كانت تتخلى عنها وقت انتهاء التصوير، قائلة: "مشاعرها بتركها بره مش بتيجي معايا البيت"، وذلك على عكس مشاعر شخصية "سارة" التي قدمتها في مسلسل "الثمن" والتي كانت تصطحبها معها بمنزلها، لكونها شخصية لا تبوح بما في داخلها، مكملة: "سارة عيشتني فترة كتير صعبة مع إني بحبها كتير".ونظراً لكون شخصية "" مليئة بكم كبير من المشاعر والأحاسيس، هنا قررت "الخليج 365" التعرف إلى ما إذا كان هناك مشهد من بين مشاهد المسلسل استرجعت من خلاله "" مشاعره من موقف حقيقي حدث معها على أرض الواقع" أم لا، لترد قائلة: "أول مرة ما أستعمل شيء صار معي في الحياة الحقيقية"، لافتة عندما تقوم بتصوير 90 حلقة- 40 منها بطريقة متتالية- هنا يدخل الجسم في حالة من التعود ومع مشاعر الشخصية وهذا ما حدث معها، فبمجرد دخولها في المشهد تتملك سريعاً من مشاعر الشخصية، ولكن مع نهاية التصوير تستطيع أن تفصل بين الشخصية التي تلعبها وبين شخصيتها الحقيقية، مضيفة: "أول ما بيقول كات بقدر بفصل بيني وبين الشخصية اللي عم بلعبها".ونوهت النجمةخلال لقائها مع كاميرا "الخليج 365"، على أن شخصية "" غيرت حياتها بصورة كبيرة، لأنها جعلتها تقوم بتكوين صداقات جديدة، قائلة: "خلتني أعمل أصدقاء جدد"، إلى جانب أنها جعلتها تعيش تجربة أكثر من رائعة "حلوة" في مسلسل "القدر"، لذلك تشعر بحالة من الانبساط الشديد، وفي نفس الوقت بحزن، خاصةً عقب توديع أصدقائها بهذا العمل مع آخر يوم تصوير.ومن بين مشاهدالتي اعتبرتهاصعبة، هو مشهد المواجهة الذي جمعها بـ"تالا" الفنانة ديما قندلفت، حيث استحوذ على اهتمام الجمهور، لا سيما بعد اللحظات الصعبة التي عاشتها تالا ومحاولة الانتحار بعد حالة اليأس التي عاشتها بعد شعورها بتمزق عائلتها. وفي وقت حاولتتخفيف تلك اللحظات، إذ قالت عنه "": "تخيلت حالي بحكي مع شخص جرب الانتحار وفي نفس الوقت أنت مزعلة وتشعر بالذنب، لذلك عندما عُرض هذا المشهد قررت أن أوجه تحية للناس التي تعيش شعور هذا الشيء وأعطيهم أمل وقوة".وخلال أحداثقدمتثنائية مميزة مع "زيد" الشخصية التي لعبها الفنان قصي خولي، وهنا تذكرت أول تعاون بينهما والذي مضى عليه 10 سنوات وكان من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، حيث لمست من خلالها مدى الموهبة الكبيرة التي كان يتمتع بها في التمثيل، إلى جوانب أخرى شخصية كتمتعه بـ أخلاق كبيرة وتعامله مع الناس بـ احترام شديد، مكملة: "شفت نفس الشخص من 10 سنين، وكنتب مبسوطة بالتعاون معه".وتماشياً مع اسم المسلسل "القدر" وجهنا سؤالاً لـجاء كالتالي: "كام مرة القدر لعب لعبته معاكي، وقدملك حاجة مكنتيش تتوقعيها؟"، فردت بسعادة قائلة: "دائماً ما يقدم لي أشياء ليست متوقعة"، واستطردت قائلة: "مافي شيء في الحياة صار مثل ماتوقعته، كان هناك أشياء توقعتها كثير ولكن ماصارت، والشيء الذي لم أتوقعه حدث وكان أجمل وأحلى مما توقعته، خاصةً أنني لدي إيمان كبير بالقدر والله يعطيني الأجمل".

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مسلسل "القدر"

مسلسل "مأخوذ من المسلسل "لعبة القدر" الذي يُعد من الأعمال الدرامية التركية الناجحة، وجمع في بطولته عدداً من أبرز نجوم الأتراك يتصدرهم النجم أوكان دينيز، وخديجة شنديل، بالإضافة كذلك لكل من بيغم كتك، وغوبري إيليري، ووصلت عدد حلقات المسلسل التركي لـ50 حلقة، وأُنهي عرضه في ديسمبر 2015، ويشارك في بطولة النسخة العربية كلٌ من قصي خولي،، رانيا سلوان، فارس ياغي، وسام برق، وسام خنا، وبيار داغر.

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