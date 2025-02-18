بسمة بوسيل تتوعد وتهدد برسالة مثـ ـيرة للجدل.. هـ ـذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل حالة من الجدل بين المتابعين بعد نشرها رسالة تهديد وتوعد غريبة.

وكتبت بسمة بوسيل عبر خاصية القصص القصير عبر حسابها الخاص: "رسالة مهمة لأصحاب الطبلة والرق أي كائن هيجيب في سيرتي بشكل ما يجيش على مزاجي ويضلل الناس ويقصقص في كلامي. هتابعوا قانونيا. Cu. . full stop".

وجاءت هذه الرسالة بعد حملة من الجمهور إنقسمت بين مؤيد لتصريحاتها ومهاجم لما قالته، إثر حديثها عن علاقتها بطليقها الفنان المصري تامر حسني، وعن معاناتها وحزنها طيلة فترة زواجهما.

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