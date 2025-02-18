ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمة زوي سالدانا مؤخرًا تصريحاً كبير حول رحلتها التي استمرت لعقدين من الزمن وهي تلعب دور Neytiri في ثلاثة Avatar.
ظهرت زوي لأول مرة في عام 2009 وأعادت تمثيل دورها في فيلم The Way of Water لعام 2022، وكانت جزءًا من خمسة أفلام من أفلام Avatar، ومن المقرر ظهورها في المستقبل في Avatar: Fire and Ash، بالإضافة إلى Avatar 4 و5، الفيلم الأخير المتوقع في عام 2031.
ووصفت سالدانيا تجربتها بأنها هدية حقيقية، وتذكرت كيف شرعت وهي في الثامنة والعشرين من عمرها في القيام بدور من شأنه أن يغير حياتها ويتردد صداه مع الجماهير في جميع أنحاء العالم، كما تحدثت سالدانيا عن التأثير العميق لإعادة النظر في الشخصية والعالم السحري لـ Avatar على مر السنين.
وأشارت زوي إلى أنه بحلول الوقت الذي يكتمل فيه تصوير الفيلم النهائي، ستكون في أوائل الخمسينيات من عمرها، وهي شهادة على العلاقة الطويلة الأمد التي تربطها بنيتيري، وبالنسبة لها، لا تمثل الرحلة معلمًا شخصيًا فحسب، بل هي أيضًا تجربة مشتركة حركت المجتمعات، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الأمازون، من خلال سرد القصص العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر زوي سالدانيا ستقدم آخر نسخة من سلسلة Avatar في عمر الـ 50.. وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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