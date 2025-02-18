توم هولاند يفاجئ الجمهور بعد خبر عدم ظهوره الكافي في فيلم Avengers: Doomsday.. فما السبب!

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم العالمي توم هولاند محبيه بعد الكشف عن أنه بالكاد سيظهر في فيلم Avengers: Doomsday بشخصية سبيدرمان، لأنه سيكون مشغولاً بتصوير دور البطولة في فيلم The Odyssey للمخرج العالمي كريستوفر نولان.



و بالتالي سيقوم بديل له بتصوير معظم مشاهد توم هولاند مع قناع سبيدرمان لفيلم "Avengers: DOOMSDAY"، لأن توم مشغول بتصوير فيلم لكريستوفر نولان الجديد The Odyssey.

فيلم "The ODYSSEY" من بطولة النجوم العالميين مات ديمون، توم هولاند، آن هاثاواي، زيندايا، لوبيتا نيونغو، روبرت باتينسون، جون بيرنثال و تشارليز ثيرون.

