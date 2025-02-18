الوليد الحلاني يلتقي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.. ويشكر دعوته

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني الوليد الحلاني الجمهور صورة برفقة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري من بيت الوسط، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص.



وقد شكر الوليد الحلاني سعد الحريري على دعوته وإستضافته، وكتب معلقاً على الصورة: "تشرفت اليوم بلقاء دولة الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، ألف شكر على دعوتكم الكريمة".

وقد خطفت كلوي حوشب، حبيبة الوليد الحلاني، الأنظار بجمالها، اذ إنها تتمتع بملامح رائعة، خصوصاً أنها سبق وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان. الوليد وكلوي حاولا اخفاء علاقتهما، الا انهما في الفترة الاخيرة، بدآ يلمحان لوجود علاقة حب بينهما، اذ يشاركان متابعيهما، مقاطع وصوراً عبر خاصية القصص السريعة، عندما يكونان معاً، كما أنها يشاركان معاً في المناسبات العائلية، وباتت الأمور رسمية أكثر، بعدما شاركت كلوي متابعيها، منشوراً ظهرت فيه الى جانب شاب يدير ظهره إلى الكاميرا، الا أن الجميع أدرك أن هذا الشاب هو الوليد، كما ان تعليقاتهما على صور بعضهما البعض تؤكد ذلك. وكان موقع الخليج 365 أول من كشف عن قصة الحب الجميلة التي تجمع الثنائي، وذلك قبل أشهر.