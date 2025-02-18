جيسيكا عازار تعود إلى لبنان.. وزينة إستقبال إبنتها شاها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - عادت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار إلى لبنان، بعد غياب طويل، وأقامت حفل إستقبال لإبنتها حديثة الولادة شاها.

وقد شاركت جيسيكا الجمهور، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، مختارة اللون الزهري للضيافة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال الزينة.

يذكر أن جيسيكا عازار كانت قد وضعت مولودتها الثانية من زوجها رجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، في شهر أيلول 2024 الماضي، وأعلنت الأمر عبر حسابها الخاص.

وقد شاركت جيسيكا الجمهور، صورة عبر خاصية القصص القصيرة، جاء فيها: "في وسط هذا الظلام، أنت ضوئنا المشع، أهلاً بك بهذا العالم يا فراشتنا اللطيفة الصغيرة، شاها صوفان، أتمنى أن تعيشي بالسلام الذي تنمناه، 24- 9- 2024، محمد وجيسيكا صوفان".

وقد انهالت التبريكات على جيسيكا وزوجها، وتمنى الجمهور للطفلة الصغيرة أن تعيش حياة مميزة.

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