“أثينا” لريهام حجاج يشعل الجدل قبل عرضه في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر مسلسل “أثينا” للفنانة المصرية ريهام حجاج منصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل عرضه ضمن أعمال الموسم الدرامي الرمضاني الجديد، حيث أثار حالة من الجدل وازدادت التوقعات حوله، خاصةً بعد تقديمه قضية شائكة تلامس واقعنا اليوم.

وكشف برومو المسلسل الذي نشرته ريهام عبر صفحتها الخاصة في “إنستغرام” التركيز على قضية وقوع الشبان والفتيات ضحايا لأشخاص غير أسوياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتعرضون للابتزاز والاحتيال بعد جمع معلومات شخصية عنهم، وهذه الظاهرة تُعرف بـ”الويب المظلم”، وقد أصبحت أكثر انتشاراً اليوم، حيث يناقش المسلسل جرائم الإنترنت وتأثيرها في الحياة الشخصية لفئات مختلفة.

وتفاعل الجمهور مع المسلسل من خلال تعليقاتهم على البرومو الترويجي للعمل، حيث عبّر البعض عن حماستهم لمتابعته قائلين: “شكله هيكون خطير”، وأشاد الكثيرون بالقضية التي يتناولها المسلسل وسط حالة من الترقب لما سيُقدمه في دراما رمضان.

وتؤدي ريهام حجاج في مسلسل “أثينا” شخصية صحافية تعمل في وكالة أنباء، تتعرض للإصابة أثناء عملها، وتقرر أخذ إجازة لمدة عام. وبسبب حبها للعمل الصحافي، تستمر في ممارسته تحت اسم وهمي، حيث تتغير شخصيتها بعد تلقيها خبر محاولة شقيقتها الانتحار؛ ما يدفعها للتركيز في التحقيق وراء هذا الحدث، لتكتشف مفاجآت صادمة والعديد من الأسرار.

المسلسل مكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشهد التعاون الأول بين ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، بينهم: سوسن بدر، ونبيل عيسى، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي.