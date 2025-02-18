حكم قضائي جديد ضد محمد سامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة على صدور حكم بحبس المخرج محمد سامي شهرين في تهمة التعدي على مدير أحد مراكز صيانة السيارات، واجه المخرج الشهير حكماً جديداً ضده في نزاعه مع الفنانة عفاف شعيب بعد اتهامها له بسبّها بألفاظ تمسّ الشرف.

وقضت محكمة جنح 6 أكتوبر، أمس (الاثنين)، بتغريم المخرج المصري 5 آلاف جنيه، بتهمة سبّ وقذف عفاف شعيب، بتوجيه ألفاظ من شأنها المسّ بالشرف علانية، وفقاً لما ورد في التحقيقات.

وكانت النيابة العامة في أكتوبر قد أحالت الدعوى التي أقامتها الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي الى محكمة جنح أكتوبر، في القضية الرقم 15130 لسنة 2024. وأشارت النيابة الى أن الواقعة حدثت في 14 آذار (مارس) 2024، حيث وجّه سامي ألفاظاً نابية تمسّ بشرف الفنانة، مما أدى الى تحريك الدعوى القضائية ضده.

واستمعت محكمة جنح أكتوبر في الشيخ زايد الى مرافعة دفاع محمد سامي، الذي قدّم حافظة مستندات ومذكرة دفاع، مطالباً ببراءة موكله، حيث استند الى عدم توافر أركان جريمة السبّ والقذف، مشيراً الى أن التصريحات التي أدلى بها سامي خلال البرامج التلفزيونية كانت رداً على أسئلة المذيعة، وأن لا دليل قاطعاً على الاتهامات الموجّهة إليه.

وبدأ النزاع إثر تصريحات أدلى بها محمد سامي في أحد البرامج التلفزيونية، واعتبرتها الفنانة عفاف شعيب إساءةً إليها.

وهذه القضية هي جزء من سلسلة أزمات قانونية واجهها المخرج أخيراً، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية.