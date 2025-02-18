ياسمين صبري تواجه صراعاً محتدماً في برومو “الأميرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف برومو مسلسل “الأميرة” الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري السباق الدرامي الرمضاني المقبل، عن دخولها في صراع شرس مع زوجها في المسلسل، والذي يجسّده الفنان نيقولا معوض.

ونشرت المخرجة شيرين عادل عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” البرومو الرسمي للمسلسل “والذي كشف عن أحداث مليئة بالصراعات والمفاجآت.

ويُظهر البرومو زواج ياسمين صبري، التي تجسد شخصية “زينة”، بنيقولا معوض، إلا أن السعادة الزوجية لا تدوم طويلاً، إذ يدخل الثنائي في خلافات حادة تصل الى طلب الزوجة الطلاق، وتتصاعد وتيرة الأحداث الدرامية مع تدخّل الأسرتين في النزاع، ما يعكس بُعداً اجتماعياً مثيراً.

ويستعرض المسلسل قضايا الخيانة ومشكلات الأسرة، مع تسليط الضوء على الشكوك التي تحوم حول شخصية نيقولا معوض.

ويشارك في بطولة المسلسل المكوّن من 15 حلقة، الفنانون: وفاء عامر، نضال الشافعي، هالة فاخر، عابد عناني، ومها نصار…، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ويُعد مسلسل “الأميرة” رابع بطولات ياسمين صبري المطلقة في الدراما، بعد نجاح مسلسل “رحيل” في موسم رمضان الماضي. وقدمت ياسمين دور “رحيل وهدان”، المهندسة التي تواجه تحديات قاسية في حياتها، لتتحول من الفقر الى الثراء بعد دخولها السجن.