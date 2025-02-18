شاكيرا ألغت حفلها في البيرو بعد دخولها المستشفى بشكل طارئ… إقرأ التّفاصيل

تمّ نقل المغنّية الكولومبية شاكيرا إلى المستشفى في ليما، عاصمة بيرو، بسبب نوبة التهاب في المعدة، ما أجبرها على إلغاء حفلها الذي طال انتظاره في الملعب الوطنيّ. وكان الحدث، المقرّرة إقامته ليلة أمس الأحد، جزءًا من جولتها العالميّة “النّساء لا يبكين بعد الآن ٢٠٢٥”.

في ساعات الصّباح الأولى، دخلت شاكيرا إلى مستشفى كلينيكا ديلجادو، إحدى المؤسّسات الطبّيّة الأكثر شهرة في مدينة ليما، في بيرو.

وفي بيان نشرته على موقعَي إنستغرام وإكس، قالت المغنّية إنّها اضطرّت إلى “الذهاب إلى غرفة الطّكجوارئ” بسبب مشكلة في البطن.

“يؤسفني أن أبلغكم أنّني اضطررت الليلة الماضية للذهاب إلى غرفة الطّوارئ بسبب مشكلة في البطن وأنا في المستشفى في هذا الوقت. أخبرني الأطبّاء الذين يعالجونني أنّني لست في حالة تسمح لي بإحياء حفل موسيقي الليلة”، على حدّ قول المغنّية الكولومبيّة.

أعلنت شاكيرا أنّها اتخذت قرارًا بإلغاء حفلها في ليما، بيرو، الذي كان مقرّرًا يوم الأحد في السّادس عشر من فبراير ٢٠٢٥.

وفي بيانها، أعربت الفنّانة عن حزنها لعدم تمكّنها من لقاء جمهورها في البيرو وقالت: “أنا حزينة جدًّا لعدم تمكّني من الصّعود على المسرح الليلة الماضية. لقد كنت متحمّسة للغاية للقاء جمهوري البيروني العزيز. آمل أن يكون الغد أفضل وأن أتمكّن من الخروج في أقرب وقت ممكن لتقديم العرض الذي أعددته لكم جميعًا”.

وتشير التّقارير إلى أنّ شاكيرا ذهبت إلى عيادة ديلجادو بسبب إصابتها بـ “التهاب المعدة”. يذكر أنّ الفنّانة دخلت المستشفى حوالي السّاعة الخامسة من صباح يوم أمس الأحد.

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الحالة الصّحّيّة لشاكيرا ليست مؤكّدة تمامًا في الوقت الحالي، لكن مصدرًا كشف لـ “لا مانا” على تطبيق تيك توك أنّها تخضع لعمليّة تنظير داخليّ، بالإضافة إلى “أنّهم سيعطونها محلولًا” كجزء من العلاج.

وتبدأ حفلات شاكيرا العديدة في العشرين والحادي والعشرين من فبراير: بارانكويلا، كولومبيا – ملعب ميتروبوليتان. وتنتهي في الثّلاثين من يونيو: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا – أوراكل بارك.