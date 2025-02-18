تابيا وكويلو يهيمنان على لقب الرجال.. وسانشيز وخوسيماريا تتوجان بلقب السيدات لبطولة Premier Padel P1 في موسم الرياض

اختتمت اليوم بطولة Premier Padel P1 التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، أحداثها بمواجهات حافلة بالإثارة، حيث شهدت منافسات السيدات انسحاب الثنائي الإسباني كريستينا فرنانديز سانشيز وبياتريس غونزاليس فرنانديز من المباراة النهائية بسبب الإصابة، مما منح اللقب مباشرةً وللعام الثاني على التوالي للثنائي الإسباني أريانا سانشيز فالادا وباولا خوسيماريا مارتن.

قرار الانسحاب جاء بعد تقييم طبي دقيق لحالة غونزاليس فرنانديز، التي لم تتمكن من استكمال البطولة نتيجة إصابة تعرضت لها في الأدوار السابقة. ورغم الرغبة الكبيرة في المنافسة حتى اللحظة الأخيرة، فضّل الفريق الحفاظ على سلامة اللاعبة وضمان تعافيها التام.

ولم يكن تتويج أريادنا سانشيز فالادا وباولا خوسيماريا مارتن مجرد نتيجة حتمية للانسحاب، بل جاء بعد أداء استثنائي قدّمتاه طوال البطولة، خصوصاً وأنهما حاملتا اللقب، حيث أظهرت اللاعبتان مستويات فنية وتكتيكية عالية، مكّنتهما من الوصول إلى النهائي بجدارة.

وفي منافسات الرجال، نجح الثنائي المميز أوغوستين تابيا من الأرجنتين، وأليخاندرو كويلو من إسبانيا في فرض هيمنتهما على النهائي، حيث قدّما أداءً قوياً أمام الثنائي خوان ليبرون من إسبانيا الذي كان قد فاز ببطولة العام الماضي، وفرانكو ستوبازوك من الأرجنتين، وتمكنا من تحقيق الفوز بمجموعتين مقابل مجموعة.

المباراة النهائية كانت حافلة بالندية، لكن خبرة تابيا وكويلو لعبت دوراً حاسماً في حسم المواجهة لصالحهما، ليضيفا لقبًا جديدًا إلى سجلهما الحافل.

وتميزت البطولة هذا العام بمستوى تنافسي عالٍ، حيث أظهرت الفرق المشاركة تطورًا ملحوظًا على المستويين الفني والبدني، مما يعكس الشعبية المتزايدة لرياضة البادل عالميًا.

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كما شهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً ومتابعة واسعة من عشاق اللعبة، ما يؤكد مكانة Premier Padel كواحدة من أبرز البطولات العالمية.