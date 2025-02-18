شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يُنفذ الأمنيات في الكابتن على طريقة الوصية ومكتوب عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أكرم حسني خلال أحداث مسلسل الكابتن، الذى يعرض في رمضان 2025 شخصية حسام عز الدين وهو كابتن طيار، يواجه العديد من الأزمات، ويتعرض لحادث طائرة ويكون الناجى الوحيد وعليه تنفيذ أمنيات "أرواح الركاب" التي تظهر له بسبب تسببه في موت ركاب إحدى رحلاته الجوية.

ومن الملاحظ إن النجم أكرم حسنى ينفذ الطلبات خلال مسلسلاته الأخيرة، ففي عام 2018 بمسلسل "الوصية" كان ينفذ طلبات الأيتام ليحصل على ميراثه، و في عام 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" ينفذ المكتوب على يده حتى لا يخسر حياته، أما في عام 2025 بمسلسل الكابتن ينفذ طلبات العفاريت حتى يرجع لحياته الطبيعية وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.

ويكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.