شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نفّذ مصطفى شعبان طلب سهر الصايغ في بابا المجال وتحقيقه مع حكيم باشا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان مصطفى شعبان وسهر الصايغ للمرة الثالثة على التوالى فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسل حكيم باشا الذى تم الانتهاء من تصويره يوم الجمعة الماضى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، وذلك بعدما تعاونا سويًا فى مسلسل "المعلم" الذى عُرض فى رمضان 2024، و"بابا المجال" فى رمضان 2023.

ويقدم مصطفى شعبان وسهر الصايغ الدراما الصعيدية فى حكيم باشا، وكأن مصطفى شعبان قد قرر تنفيذ ما طلبته منه سهر الصايغ فى مشهد نهاية مسلسل "بابا المجال" حيث ظهرت سهر بشخصية فتاة صعيدة جاءت إلى القاهرة من أجل أخذ ثأر أخيها من مصطفى شعبان ولكنها تكتشف أن الأخير ليس له يد فى قتل شقيقها لتقع فى حبه ويبادلها هو الآخر نفس الشعور.

وجاء مشهد نهاية النهاية فى مسلسل "بابا المجال" بعدما قررا الزواج وتقول سهر له: "وبقيت بتكلم صعيد مليح أهو" ليرد عليها خلاص يبقى نعمل مسلسل صعيدى" وبالفعل تحقق ذلك ويقدمان حكيم باشا الصعيدى فى رمضان 2025.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتى، يارا قاسم، ميدو عادل، يارا قاسم، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

تدور قصة مسلسل "حكيم باشا" عن مشكلات عائلية تحدث في بيت الباشا، فبعد سنوات من التجارة في آثار الأجداد يجد الأبناء أمام صراع على الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها، حكيم باشا الذي يواجه عائلته وخصومة في تجارة الآثار لحماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا ليحترق مستقبل جميع من عاشوا على بيع تاريخ الأجداد وكأنها لعنة إصابة عائلة الباشا.

وقدم مصطفى شعبان وسهر الصايغ مسلسل المعلم فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

