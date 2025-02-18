عمرو سعد يثـ ـير التساؤلات برسالة شديدة اللهجة لشخص مجهول

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري عمرو سعد، جدلا واسعا بمنشور غامض بلهجة حادة توجه فيه لشخص مجهول.

وكتب عمرو في منشوره: "البراند ما بيعملش بني آدم، البني آدم هو اللي بيعمل البراند، واللي يعمل التريند أصلي، بس اللي بيعمله التريند فالصو".

وأضاف: "الفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة، فبلاش يا صاحبي تدور على قيمتك بره عنك، علشان الراجل القيم المأصل قيّم بنفسه وعمله وحب واحترام الناس، مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور عمرو، وتساءلوا من خلال التعليقات عن هوية الشخص المقصود، والمعنى من رسالته، خاصة مع التنافس الكبير الذي سيشهده الموسم الرمضاني هذا العام.

يذكر ظان عمرو يشارك في موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسل بعنوان "سيد الناس".

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