ميرنا وليد - بيروت - تحدث كل من الفنانة العالمية سيلينا غوميز وخطيبها المنتج الغنائي بيني بلانكو عن كيفية تعارفهما ومراحل تطور علاقتهما وصولاً إلى الإعلان عن خطوبتهما وذلك في مقابلة مع مجلة "إنتيرفيو"، ،واشارت سيلينا أنها عاشت لوحدها لسنوات عديدة مما جعلها تقدّر حبه غير المشروط وصبره.
وأكدت على أهمية الشعور بالتقدير والاحترام بين الطرفين في العلاقة مؤكدة أن هذه الصفات هي أساس علاقتهما اما هو شدد على التواصل مع الاخر مشيرا الى ان اهمية الاستماع إلى الشريك، والتعامل معه على انه "أفضل صديق لك ولا تقبل بأقل من ذلك، فذلك يمنحك زوجة سعيدة، وحياة سعيدة".
كانت هذه تفاصيل خبر سيلينا غوميز وبيني بلانكو يتحدثان عن أساس علاقتهما وهذا ما جعلها ناجحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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