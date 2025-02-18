ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان خبر ولادة الأميرة إيمان طفلتها البكر والتي أطلقت عليها إسم أمينة عمّت الفرحة في القصر الملكي الهاشمي لا سيما الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا بولادة حفيدتهما الثانية بعد ولادة إيمان إبنة ولي العهد الحسين وزوجته الأميرة رجوة وعبّرت الملكة بكلمات رقيقة ومؤثرة عن فرحتها.
أما السؤال الذي يُطرح هو سبب إعلان حمل الأميرة إيمان قبل شهر واحد فقط من ولادتها وهذا الأمر كان مستغرباً وأثار التساؤلات عن سبب إخفاء هذا الخبر السعيد. قد يكون للأميرة إيمان أسبابها الخاصة والتي قد تكشفها يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان الأميرة إيمان حملها قبل ولادتها بشهر واحد فقط مُستغرب وأثار التساؤلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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