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هنا الزاهد تثـ ـير التفاعل بصور رومانسية مع أحمد عز

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  • هنا الزاهد تثـ ـير التفاعل بصور رومانسية مع أحمد عز 1/3
  • هنا الزاهد تثـ ـير التفاعل بصور رومانسية مع أحمد عز 2/3
  • هنا الزاهد تثـ ـير التفاعل بصور رومانسية مع أحمد عز 3/3

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد "The 7 Dogs".


وظهرت هنا في الصور برفقة أحمد عز بمشاهد رومانسية، إذ ظهرا وهما يرقصان معا بمشهد لافت أثار إعجاب المتابعين.
وتفاعل المتابعون مع منشور هنا، إذ أعربوا عن إعجابهم بهذه الثنائية إذ شعروا أن هنا وأحمد عز بينهما كيمياء.
وفيلم "The Seven Dogs" من تأليف تركي آل الشيخ بمشاركة فريق "Big Tim"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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