ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد "The 7 Dogs".

وظهرت هنا في الصور برفقة أحمد عز بمشاهد رومانسية، إذ ظهرا وهما يرقصان معا بمشهد لافت أثار إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعون مع منشور هنا، إذ أعربوا عن إعجابهم بهذه الثنائية إذ شعروا أن هنا وأحمد عز بينهما كيمياء.

وفيلم "The Seven Dogs" من تأليف تركي آل الشيخ بمشاركة فريق "Big Tim"، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تثـ ـير التفاعل بصور رومانسية مع أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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