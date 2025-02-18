ميرنا وليد - بيروت - أسرت الفنانة المصرية مروة ناجي الجمهور بصوتها المميز في حفل مبهر في "Beirut Hall" من تنظيم ميشال عويس، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على وفاة السيدة أم كلثوم.
الجمهور اندمج مع الأغاني التي قدمتها مروة ناجي، وشاهدنا التفاعل الكبير من قبلهم، فكانت ليلة طربية لا تُنسى.
موقع "الفن" حضر الحفل، والتقينا بـ مروة ناجي، اذ أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، أبرزها الحفل، أغنيتها "أنا مش قد غيابك"، ألبومها الجديد، كما انها غنّت للسيدة فيروز خلال المقابلة.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- مروة ناجي تُبدع بأغاني أم كلثوم..وهكذا غنّت لفيروز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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