خاص بالفيديو- مروة ناجي تُبدع بأغاني أم كلثوم..وهكذا غنّت لفيروز

ميرنا وليد - بيروت - أسرت الفنانة المصرية مروة ناجي الجمهور بصوتها المميز في حفل مبهر في "Beirut Hall" من تنظيم ميشال عويس، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على وفاة السيدة أم كلثوم.



الجمهور اندمج مع الأغاني التي قدمتها مروة ناجي، وشاهدنا التفاعل الكبير من قبلهم، فكانت ليلة طربية لا تُنسى.

موقع "الفن" حضر الحفل، والتقينا بـ مروة ناجي، اذ أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، أبرزها الحفل، أغنيتها "أنا مش قد غيابك"، ألبومها الجديد، كما انها غنّت للسيدة فيروز خلال المقابلة.

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