شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة أمل الطائر بمسجد أمام مستشفى البكرى العام والدفن فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقى تامر صقر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه سيتم تشييع جنازة الشاعر الراحل أمل الطائر بمسجد أمام مستشفى البكرى العام والدفن بالشرقية والعزاء بالمقابر.

رحل الشاعر أمل الطائر عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض وترك إرثا فنيا يزيد عن 1000 أغنية، حيث كان من رواد كتابة الأغنية وكلمة السر فى صناعة العديد من نجوم الغناء، ومنهم النجم حكيم الذى غنى من كلماته "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بينى وبينك الحق عليه، أبوسه" وغيرها من الأغانى، كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفنى، وادينى قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.