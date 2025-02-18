شكرا لقرائتكم خبر عن كتب ما يزيد عن 1000 أغنية.. معلومات عن الشاعر الراحل أمل الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الشاعر أمل الطائر عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض وترك إرثا فنيا يزيد عن 1000 أغنية، حيث كان من رواد كتابة الأغنية وكلمة السر فى صناعة العديد من نجوم الغناء، ومنهم النجم حكيم الذى غنى من كلماته "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بينى وبينك الحق عليه، أبوسه" وغيرها من الأغانى، كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفنى، وادينى قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.



امل الطائر وحكيم



امل الطائر وحكيم





ولد الشاعر أمل الطائر فى 24 أكتوبر والده الزجال مصطفى الطائر 1959 وأشقاؤه إنسان وسمير الطائر، وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضى من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكرى، إذ خضع لجراحتين لبتر القدم، إلى جانب تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم، وأصيب قبلها بعدة جلطات بالمخ، وسيولة الدم.