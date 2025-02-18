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كتب ما يزيد عن 1000 أغنية.. معلومات عن الشاعر الراحل أمل الطائر

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القاهرة - سامية سيد - رحل الشاعر أمل الطائر عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض وترك إرثا فنيا يزيد عن 1000 أغنية، حيث كان من رواد كتابة الأغنية وكلمة السر فى صناعة العديد من نجوم الغناء، ومنهم النجم حكيم الذى غنى من كلماته "افرض والسلام عليكوا ونار، نظرة، بينى وبينك الحق عليه، أبوسه" وغيرها من الأغانى، كما غنى من كلمات الطائر كل من محرم فؤاد، هانى شاكر، أنغام، هيفاء وهبى، عبد الباسط حمودة ومنها "أنا مش عارفنى، وادينى قلبك"، حسن الأسمر، حمادة هلال، محمد هنيدى، سامو زين، طارق الشيخ وآخرون.

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امل الطائر وحكيم

 

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امل الطائر وحكيم

 

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ولد الشاعر أمل الطائر فى 24 أكتوبر والده الزجال مصطفى الطائر  1959 وأشقاؤه إنسان وسمير الطائر، وعانى الشاعر الكبير على مدار العام الماضى من عدة أزمات صحية إثر أصابته بالقدم السكرى، إذ خضع لجراحتين لبتر القدم، إلى جانب تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم، وأصيب قبلها بعدة جلطات بالمخ، وسيولة الدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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