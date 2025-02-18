شكرا لقرائتكم خبر عن ابن ليلى مراد وتزوج من سعاد حسنى.. ذكرى ميلاد زكى فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء 18 يناير ذكرى ميلاد الفنان زكى فطين عبد الوهاب، الذى قدم أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، واشتهر بأدواره المتنوعة .

ولد زكي فطين عبد الوهاب عام 1961 ودرس في المعهد العالي للسينما بدأ حياته الفنية كمخرج بعد تخرجه من المعهد عام 1983 قبل أن يتوجه للتمثيل وقدم العديد من الأدوار الناجحة كانت حياته الشخصية مليئة بالأسرار.

عمل فى بداية حياته كمساعد مخرج مع على بدرخان، كما عمل مساعد مخرج أيضا فى العديد من أفلام المخرج الكبير يوسف شاهين، أبرزها فيلم "اليوم السادس"، كما عمل مديرا فى مواقع تصوير لبعض الأفلام الأمريكية التى تم تصويرها داخل مصر، أبرزها "أقدار الحرب الدامية"، كما هو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد، ونجل المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، وتزوج الفنانة سعاد حسنى حين كان طالبا فى آخر عام من معهد السينما.

زكى فطين عبد الوهاب حينما تعرف على سعاد حسنى كان فى فترة أثناء تدريبه بمعهد السينما على يد زوجها السابق المخرج على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، والذى كانت تشارك في بطولته، وتقابلنا عدة مرات حتى قررنا الزواج، ولكنه لم يدم طويلة فقد انفصلنا بعد عدة أشهر ورغم رفض والدته الشديد لهذا الزواج إلا أنه تزوجها رغم عنها وحينما انفصلا أصبح الثنائي صديقين لسنوات عديدة

وقدم زكى فطين عبد الوهاب العديد من الأعمال المهمة فى مشواره الفنى منها: "إسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".