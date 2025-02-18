شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقين تنعى الشاعر الغنائى الكبير أمل الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رحيل الشاعر الغنائى أمل الطائر .

وكتب، "إنا لله وانا اليه راجعوان اخى وحبيبى وصديقى الشاعر أمل الطائر فى ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".



نعى مصطفى كامل

وكان قد كشف الفنان أحمد العيسوى عضو نقابة المهن الموسيقية فى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الشاعر أمل الطائر بعد صراع طويل مع المرض.

والشاعر أمل الطائر، من مواليد محافظة القاهرة بحى شبرا عام 1959 والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر نشأ وسط عائلة فنية وشاعر موهوب وكتب لمطربين كثيرة مثل المطرب هانى شاكر وحسن الأسمر وسامو زين وحمادة هلال وحكيم وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ والمطربة هيفاء وهبى وأنغام وهدى وغيرهم.