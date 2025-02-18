شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر الغنائى الكبير أمل الطائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العيسوى عضو نقابة المهن الموسيقية فى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الشاعر أمل الطائر بعد صراع طويل مع المرض ولم يكشف عن ميعاد تشييع الجنازة ومكانها.

الشاعر أمل الطائر هو شاعر غنائى من مواليد محافظة القاهرة بحى شبرا عام 1959 والده الشاعر الكبير مصطفى الطائر نشأ وسط عائلة فنية وشاعر موهوب وكتب لمطربين كثيرة مثل المطرب هانى شاكر وحسن الأسمر وسامو زين وحمادة هلال وحكيم وعبد الباسط حمودة وطارق الشيخ والمطربة هيفاء وهبى وأنغام وهدى وغيرهم.