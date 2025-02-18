ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لتجهيزاته الخاصة لاستقبال شهر رمضان.

وظهر تامر في الصور في غاية السعادة، مع مصمّمة ديكور، وهو يستعرض الزينة والتجهيزات الخاصة في منزله، إذ وضع ركنا خاصاً في المنزل للصلاة وقراءة القرآن.

وأثارت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعي تامر، إذ اعتبره البعض أنه ينفي بطريقة غير مباشرة اتهام طليقته الفنانة بسمة بوسيل، له بأنه غير ملتزم بالصلاة.

وكانت بسمة قد صرحت سابقا، أنها قد ترتبط مجدّداً ولكن بشرط أن يكون الشاب ملتزم دينياً ويواظب على الصلاة، وليس بالكلام فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يرد بطريقته الخاصة على تصريحات بسمة بوسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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