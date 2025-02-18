فيديو متداول من خطوبة نبيلة عبيد وثري عربي .. ما قصته؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه الممثلة المصرية نبيلة عبيد، خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية، وتلقت عقداً من الألماس من أحد المنتجين.
وظهر المنتج السعودي خالد الراجح وهو يهدي نبيلة عبيد العقد المكتوب عليه "جذوة"، وهو اسم المسلسل الذي ستشارك فيه.
وعلى اثر انتشار هذا الفيديو، انتشرت التعليقات من الجمهور، الذي اعتبر أن نبيلة تحتفل بخطوبتها على رجل ثري، وأن هذا العقد هو هدية من العريس للعروس، لكن الحقيقة هي أن هذا العقد، ليس إلا هدية تقدير من المنتج للممثلة القديرة.
ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد انتهاء صناع العمل من تحديد أماكن التصوير، والتي ستكون في المملكة العربية السعودية.
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